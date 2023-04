Imprese: Gusmeroli (Lega), semplificazione è motore per crescita del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La complicazione è una vera e propria tassa occulta. “Questo Paese ha bisogno di cambiare passo, perché con questo sistema fiscale farraginoso e complesso - che risale agli anni '70 - non si attraggono investimenti, né si mettono in condizione cittadini e imprese di crescere". Così Alberto Gusmeroli, deputato della Lega e presidente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera, nonché responsabile unità Fisco del dipartimento Economia della Lega, intervenendo all'evento “Il ruolo delle Imprese e delle Istituzioni per la ripartenza del Paese” organizzato a Roma dal Centro Studi Americani. "Nel testo di delega fiscale da poco approvato in Consiglio dei Ministri ci sono molti provvedimenti a sostegno di famiglie e imprese, per favorire ripresa e ripartenza dopo il periodo del Covid e tenuto conto della difficile congiuntura storica che stiamo vivendo. E nel sopracitato c'è molta Lega. Siamo il Paese delle eccellenze ma per operare al meglio le nostre imprese hanno bisogno di due cose, semplicità e certezze. È quindi finalmente il tempo di ragionare con respiro ampio, sul medio-lungo periodo, in ottica strategica e non rincorrendo sempre il contingente e l'emergenza", ha aggiunto Gusmeroli. (Rin)