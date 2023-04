© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha approvato la nomina dell'ambasciatore del Nicaragua a Brasilia. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota. "Il governo brasiliano è lieto di informare che ha approvato la nomina di Gadiel Osmani Arce Zepeda come ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica del Nicaragua in Brasile". (Brb)