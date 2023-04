Rifiuti: assessora Roma, da chiusura impianto Rocca Cencia nessun posto di lavoro a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo disponibili ad incontrare i sindacati, che ce lo hanno richiesto, sulle future prospettive dell'impianto di Rocca Cencia dopo la chiusura del tmb. Certo però è che la riconversione dell'impianto, secondo quanto previsto dal Piano dei Rifiuti, non mette a rischio nessun posto di lavoro in Ama ma, al contrario, sarà un fattore di miglioramento della qualità del lavoro per tutti gli addetti. Così Sabrina Alfonsi, assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale a margine dell'incontro del sindaco Roberto Gualtieri con i Comitati e le Associazioni del territorio svoltosi nel pomeriggio a Rocca Cencia.(Com)