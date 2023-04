Roma: tra quindici giorni il progetto di pedonalizzazione dei Fori Imperiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra una quindicina di giorni sarà presentato il nuovo progetto per la pedonalizzazione dell'area dei Fori imperiali. Lo ha detto Walter Tocci, delegato del sindaco Roberto Gualtieri, in occasione della conferenza "Roma a portata di mano: la città dei 15 minuti". Tocci ha spiegato: "Proporremo una sorta di gemellaggio tra l'area dei Fori, e almeno un'area archeologica in ogni Municipio". Tocci ha anticipato il gemellaggio "con Gabii, la città, molto più antica dei Fori, che si trova al capolinea più estremo della linea della Metro C: Pantano. Immaginiamo di un collegamento con una linea ciclopedonale". Si realizzerà anche "un gemellaggio con l'area dell'Appia Antica, grazie a una ferrovia semisconosciuta tra Termini e Torricola". (Rer)