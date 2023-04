Rifiuti: chiuso il Tmb di Rocca Cencia, Gualtieri "giornata importante"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un mazzo di fiori, con fascia viola, con scritto "Qui giace Rocca Cencia". Dall'altro lato, i camion di Ama continuano a entrare e a uscire dal Tmb di Rocca Cencia, nel Municipio Roma VI. Si presenta così l'incontro tra il sindaco Roberto Gualtieri e i comitati cittadini in occasione della chiusura dell'impianto di Trattamento meccanico biologico nella periferia est della Capitale, dopo che oggi è stato notificato ad Ama l'atto di dissequestro. "Siamo contenti di essere qui oggi, un giorno importante per Roma e questo quartiere", ha detto il sindaco Gualtieri. "Il nostro obiettivo - ha spiegato - era chiuderlo a fine consiliatura. Invece abbiamo anticipato, chiudiamo definitivamente e non facciamo il revamping perché siamo nelle condizioni di utilizzare un diverso modello di gestione, un piano con impianti moderni e adeguati: basta discariche e tmb. Questo ci ha reso credibili e con gli sbocchi provvisori fino al termovalorizzatore che sarà realizzato nel 2026. Ora non ci sarà più una procedura costosa e senza senso: basta con i Tmb". (segue) (Rer)