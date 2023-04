Italia-Algeria: proseguono i negoziati per la delimitazione della Zona economica esclusiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la tenuta oggi della quinta riunione della Commissione mista, proseguono i negoziati per la delimitazione della Zona economica esclusiva tra Italia e Algeria. Lo riferisce l’ambasciata d’Italia ad Algeri sul proprio account Twitter. Nel 2018, l’Algeria ha dichiarato in modo unilaterale una propria Zona economica esclusiva non considerando un triangolo di acque di competenza italiana nella Sardegna occidentale. L’Italia, da parte sua, si è mossa con un “passo formale” dell’ambasciata ad Algeri e, su impulso della Farnesina, è stato avviato un tavolo tecnico con la controparte algerina, come definito dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos). La commissione “ad hoc” sui confini marittimi è stata formalmente inaugurata il 23 settembre 2020.(Res)