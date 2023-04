Pnrr: Paita (Azione-Iv), sì a emendamento Italia sicura primo passo contro dissesto idrogeologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sì all'emendamento che ripristina Italia sicura "è un primo passo contro il dissesto idrogeologico. Non siamo ancora del tutto soddisfatti, perché la Struttura di missione collocata a palazzo Chigi non ha ancora la forza e l'autonomia necessarie, ma è solo grazie al gruppo Azione-Italia viva che si ricomincia a parlare di questo tema, fondamentale per un Paese fragile come l'Italia. Tanto più negli ultimi anni nei quali, ad alluvioni e esondazioni, si è aggiunta una drammatica siccità". Lo afferma Raffaella Paita, presidente del gruppo Azione-Italia viva in Senato. "Il governo Renzi aveva istituito nel 2014 questa importante struttura, poi smantellata da Giuseppe Conte - continua la parlamentare in una nota -. Oggi questo emendamento rafforza le funzioni di coordinamento e di raccordo della presidenza del Consiglio dei ministri in materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo, attribuendone la competenza al ministro per la Protezione civile e le politiche del mare. Il dipartimento 'Casa Italia' assicura il coordinamento degli interventi di prevenzione e messa in sicurezza del suolo". (Com)