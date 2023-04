Imprese: Pirelli, assemblea soci posticipata al 29 giugno in attesa del Golden Power

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pirelli rende noto che l'assemblea dei soci si riunira' il 29 giugno, invece del 30 maggio come previsto in precedenza, dopo che il cda ha accolto la richiesta pervenuta da Cnrc in attesa di sapere se il governo esercitera' il "Golden Power" in relazione al rinnovo del patto parasociale sottoscritto, fra gli altri, da Cnrc, Marco Polo International, Camfin e Marco Tronchetti Provera & C. che e' previsto entri in vigore con la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti per l'approvazione del bilancio 2022. Per effetto dello spostamento dell’assemblea, il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 26 luglio 2023 (stacco cedola il 24 luglio 2023 e record date il 25 luglio 2023).(Rem)