L'Aquila: Bernini, è metafora resilienza, solo insieme si fanno cose grandi

21 luglio 2021

- "E' il quattordicesimo anniversario di un evento drammatico e che ha cambiato per sempre, purtroppo, il volto dell’Aquila. Il terremoto del 2009 è stato devastante. Dopo 14 anni è troppo vivo il ricordo di chi non c’è più per poter dire che qualcosa di positivo è scaturito. Eppure, è sempre incredibile vedere la reazione straordinaria di chi ha ricominciato tutto da capo, per sé ma soprattutto in memoria di chi ci ha lasciato". Lo scrive su Facebook Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca, che era oggi all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università degli Studi dell'Aquila. "Nonostante le perdite e le grandissime sofferenze, infatti, L’Aquila ha saputo rimettersi in piedi con una forza straordinaria. E la sua Università, con tutta la comunità accademica, è stata parte di questa importante rinascita. Abbiamo molto da imparare dalla metafora della resilienza aquilana: solo insieme si fanno le cose grandi e importanti", conclude Bernini.(Rin)