Difesa: nave Francesco Morosini parte per la campagna navale in estremo oriente

- La nave Francesco Morosini, seconda unità della classe Pattugliatori polivalente d’altura (Ppa) della Marina Militare partirà dalla base navale di La Spezia giovedì 6 aprile 2023 alle ore 16.00 per una campagna navale in estremo oriente che durerà cinque mesi. A salutare l’equipaggio il sottosegretario di stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago e il comandante in capo della squadra navale ammiraglio Aurelio De Carolis. Durante la campagna il pattugliatore si spingerà fino all’estremo oriente e solcherà le acque del Mar Cinese arrivando a toccare i porti di Yokosuka, in Giappone (14-18 giugno) e Pusan, in Corea del Sud (21-24 giugno) effettuando attività di Naval Diplomacy in quindici porti di quattordici Paesi del sud-est asiatico. Nave Morosini prenderà parte anche all’operazione Agenor, dispositivo aeronavale europeo a connotazione prevalentemente marittima dispiegato tra Golfo Persico e la regione dell’Oceano Indiano per la salvaguardia della libertà di navigazione e la sicurezza delle navi in transito in quell’area (Emasoh). (Com)