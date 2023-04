Usa: arresto Evan Gershkovich, dipartimento di Stato ha convocato ambasciatore russo il 30 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, è stato convocato al dipartimento di Stato Usa il 30 marzo scorso, a seguito dell’arresto di Evan Gershkovich, corrispondente del quotidiano “Wall Street Journal” detenuto in Russia con l’accusa di spionaggio. Lo ha confermato il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante un briefing con la stampa. (Was)