Imprese: Pirelli, Assemblea azionisti posticipata al 29 giugno in attesa di Golden Power

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pirelli rende noto che il Consiglio di amministrazione ha deliberato di posticipare la data dell’Assemblea degli azionisti per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 a giovedì 29 giugno 2023, invece di martedì 30 maggio 2023 come in precedenza comunicato. Il Consiglio di amministrazione - accogliendo la richiesta in tal senso pervenuta da Cnrc – ha deciso il posticipo in attesa di sapere se il governo eserciterà il Golden Power. In particolare, il posticipo – riferisce una nota – è stato deciso in ragione del procedimento pendente in relazione al rinnovo del patto parasociale – sottoscritto, fra gli altri, da Cnrc, Marco Polo International Srl, Camfin Spa e Marco Tronchetti Provera and C. Spa - che è previsto entri in vigore con la pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea degli azionisti per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022. (Rin)