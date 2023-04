Reddito cittadinanza: Caramiello-Carotenuto (M5s), da Lollobrigida ancora stucchevole retorica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche oggi, alla Camera, il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida ha riproposto il solito refrain contro il Reddito di cittadinanza. Come se fosse in una campagna elettorale permanente, la destra continua a considerare la povertà una colpa o un crimine. Oggi il ministro si è presentato in Aula per rispondere ad una nostra interrogazione senza sapere che lo scorso anno, degli oltre 890 mila operai agricoli assunti nel nostro Paese, circa 100 mila appartenevano a famiglie percettrici di Rdc. Numeri che smontano la propaganda. Il comparto agricolo merita rispetto, ma anche tanta competenza, serietà e professionalità: in tale contesto, stiamo ancora aspettando che il governo organizzi i corsi formazione per i percettori del Reddito che vogliono cimentarsi, fra gli altri, anche con un settore che è da sempre fra i motori trainanti del nostro Paese. Di questo, ovviamente, né Lollobrigida né altri esponenti dell'esecutivo parlano mai. È facile prendersela con i più deboli per coprire le proprie mancanze: se questo è governare". Lo affermano in una nota i deputati del M5s Alessandro Caramiello e Dario Carotenuto al termine del question time con il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. (Com)