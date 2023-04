Ambiente: nelle prime ore 100 adesioni su sito "Roma cura Roma"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo nelle prime ore di apertura del sito romacura.roma.it, sono state oltre 100 le adesioni da parte di associazioni e singoli cittadini a "Roma Cura Roma", l'evento dedicato alla cura e al decoro della città promosso dal Campidoglio per il secondo anno consecutivo. "Il numero delle adesioni, in continuo aumento, sono il segno dell'amore per la nostra città e dell'interesse dei suoi cittadini verso le iniziative che ne mettano al centro la cura dei beni comuni". Lo dichiara in una nota l'assessora all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, che aggiunge: "Grazie a tutta la macchina, ai dipartimenti di Roma Capitale coinvolti, ad Ama e alle 8 realtà nazionali che stanno collaborando all'organizzazione per un risultato che, al pari dello scorso anno, si preannuncia straordinario". La campagna di quest'anno prevede la possibilità di interventi, oltre che di pulizia di strade e parchi, anche di ripristino del decoro come la rimozione di adesivi dalla segnaletica stradale, l'abbellimento delle fioriere, la pulizia di aiuole e la cancellazione di scritte da muri e arredi. C'è tempo fino a martedì 11 aprile per proporre la propria iniziativa, mentre gruppi o singoli cittadini che vorranno aderire ad eventi programmati potranno farlo fino al 14 aprile.(Com)