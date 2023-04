Infrastrutture: a Nord-Est il 70 per cento delle opere avanza come da cronoprogramma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Nord-Est il 70 per cento delle opere avanza come da cronoprogramma. Questo il dato principale che emerge dal Rapporto 2022 dell'Osservatorio Oti Nord che monitora l'avanzamento degli iter progettuali e realizzativi di 84 grandi opere infrastrutturali nelle regioni del Nord Italia. Nei territori di Veneto, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige solo un intervento risulta in ritardo. "Il Rapporto conferma la centralità del Nordest in tema di infrastrutture e di posizione geografica rispetto ai grandi corridoi internazionali - ha commenta Enrico Carraro, presidente Confindustria Veneto -. I 7 miliardi destinati dal Pnrr devono seguire la logica di concentrarsi sugli interventi che condizionano in termini di sviluppo il territorio e le sue eccellenze produttive, evitando di disperdersi con una logica a pioggia. La funzione primaria dovrebbe essere quella di attrarre investimenti nel Nord-Est del Paese, dove ci sono player, catene di fornitura, cluster di Pmi e un sistema di competenze di assoluto valore. Nel 2026 la nostra Regione ospiterà le Olimpiadi invernali di Milano Cortina ma, rispetto alle opere da realizzare e in particolare le infrastrutture di supporto - che sono quelle che avranno una ricaduta economica nel corso degli anni - ci sono dei rallentamenti tali per cui sarà difficile vederle compiute nei tempi previsti". L'Osservatorio, ha aggiunto Alessandro Banzato, advisor Infrastrutture e Mobilità sostenibile di Confindustria Veneto, "conferma da un lato, l'importanza della logistica per lo sviluppo del nostro sistema produttivo e dall'altro la preoccupazione su alcuni fronti: ne cito tre e cioè gli interventi di raccordo tra autostrade e viabilità ordinaria, le opere previste per i Grandi eventi 2026 e la perdurante emergenza in tema di trasporto eccezionale. Io confido nel superamento di alcune criticità grazie al lavoro di squadra che abbiamo avviato con gli stakeholders ed in particolare con la regione Veneto". (Rev)