Medio Oriente: Casa Bianca, estremamente preoccupati dopo assalto israeliano a moschea a Gerusalemme

- Le autorità statunitensi sono “estremamente preoccupate” dopo l’assalto delle forze israeliane alla moschea di Al Aqsa a Gerusalemme e gli attacchi ai fedeli nel pieno del mese sacro del Ramadan, e invitano nuovamente israeliani e palestinesi ad astenersi da azioni che potrebbero generare ulteriori escalation. Lo ha confermato il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Siamo estremamente preoccupati per questi continui episodi di violenza, e invitiamo tutte le parti coinvolte a fare il possibile per evitare una escalation: bisogna lavorare insieme per risolvere queste tensioni”, ha detto. (Was)