Scuola: Mim su docente tutor, approvato decreto su criteri utilizzo dei 150 milioni per attività di orientamento

Uno stanziamento da 150 milioni di euro per l'anno scolastico 2023-2024, destinato alle figure professionali di "docente tutor" e "docente orientatore": è quanto previsto dal decreto firmato oggi da Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito, che la scorsa settimana ne aveva annunciato l'imminente attuazione. Contestualmente, oggi il Mim ha inviato a tutte le scuole statali secondarie di II grado la circolare contenente le prime indicazioni operative per l'attivazione dei docenti tutor. Nel dettaglio - si legge in una nota del dicastero -, a partire da settembre 2023 saranno pienamente operativi circa 40.000 docenti tutor e orientatori, che aiuteranno gli studenti delle circa 70.000 classi dell'ultimo triennio delle Scuole secondarie di II grado a effettuare scelte consapevoli e costruire un percorso di studi e di lavoro che faccia emergere appieno i talenti di ciascuno di essi. Con il provvedimento adottato, ciascuna scuola viene a conoscenza del numero minimo di docenti da avviare ai percorsi formativi, utili a rafforzare le competenze necessarie a garantire il miglior supporto a studenti e famiglie. Negli allegati al documento sono rese note le risorse finanziarie assegnate a ciascuna istituzione scolastica che, nell'ambito della contrattazione d'istituto, potrà individuare il numero di docenti tutor più adeguato alle sue esigenze, con un compenso che va da un minimo di 2.850 a un massimo di 4.750 euro al mese per ognuno. In ogni scuola sarà altresì individuato un docente orientatore, il cui compenso dovrà essere compreso tra un minimo di 1.500 e un massimo di 2.000 euro.