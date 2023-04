Scuola: Mim su docente tutor, approvato decreto su criteri utilizzo dei 150 milioni per attività di orientamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per far fronte a questo impegno, dal 17 aprile al 2 maggio saranno aperte le iscrizioni ai percorsi di formazione, organizzati da Indire e articolati in moduli online della durata di 20 ore. I docenti in possesso dei requisiti per ricoprire il ruolo di docente tutor o di docente orientatore potranno iscriversi accedendo alla piattaforma sia dall’area riservata del portale del ministero dell’Istruzione e del Merito, sia dall’area riservata presente sul portale Pnrr Istruzione: https://pnrr.istruzione.it/ L’iniziativa, che dà seguito alla riforma prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, si pone l’obiettivo di potenziare le attività di orientamento nelle scuole statali secondarie di secondo grado di tutta Italia a partire dal triennio. In ottica generale, la misura fa parte di un più vasto quadro di iniziative volte a sostenere docenti, studenti e famiglie e costruire una scuola capace di garantire il superamento di tutte le disuguaglianze esistenti, siano esse di natura sociale o territoriale. (Com)