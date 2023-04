Pnrr: Cattaneo (FI), favorevole a ricognizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sappiamo bene che in Italia, con il complesso di regole che abbiamo, trasformare i denari in cantieri è sempre una sfida a ostacoli. Lo sapevamo che era difficile e oggi lo stiamo provando sulla nostra pelle, ma dobbiamo far correre questo progetto". Lo ha dichiarato il deputato, vicecoordinatore nazionale e responsabile Organizzazione di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, a Skytg24 Economia. "Per spendere bene i fondi del Pnrr non penso sia sbagliata l'idea di fare una ricognizione - ha spiegato il parlamentare -. Alcune migliorie possono inoltre essere fatte attraverso un maggior coinvolgimento dei privati. Certamente non dobbiamo avere l'ansia di spendere i soldi per poi, un giorno, renderci conto di non averli sfruttati nel migliore dei modi, ritrovandoci con delle opere che sono cattedrali nel deserto o totalmente inutili e anacronistiche". (Rin)