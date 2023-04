Medio Oriente: sale la tensione tra Gaza e Gerusalemme dopo l’assalto alla moschea di Al Aqsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'irruzione delle Forze di difesa israeliane (Idf) nel complesso della moschea di Al Aqsa, a Gerusalemme, ha innescato nuove tensioni in Medio Oriente, con il lancio di oltre dieci razzi dalla Striscia di Gaza verso il sud si Israele. Ciò è avvenuto dopo che, nelle prime ore di oggi, poco prima dell’alba, le autorità israeliane hanno fatto irruzione nel complesso della moschea al Aqsa, a Gerusalemme, lanciando granate stordenti, gas lacrimogeni e proiettili di gomma contro la folla dei fedeli palestinesi intenti nella preghiera notturna caratteristica del mese sacro di Ramadan. Il quotidiano panarabo "Al Arabi al Jadid" ha fatto sapere che almeno 200 palestinesi sarebbero rimasti feriti negli scontri. Secondo l'emittente qatariota "Al Jazeera", i fedeli palestinesi hanno cercato di reagire all’irruzione, mentre la Commissione detenuti dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) ha reso noto che la polizia israeliana ha arrestato tra le 400 e le 500 persone. Il movimento Fatah, che controlla l’Anp, e il movimento Hamas (al potere nella Striscia di Gaza), hanno condannato fermamente la linea repressiva delle autorità israeliane, mentre il capo dell’ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, ha esortato il popolo palestinese a “proteggere” la moschea al Aqsa, sottolineando che “ciascuno deve assumersi le proprie responsabilità, in quanto palestinese, in quanto arabo e in quanto musulmano”. (segue) (Res)