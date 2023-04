Medio Oriente: sale la tensione tra Gaza e Gerusalemme dopo l’assalto alla moschea di Al Aqsa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l’inizio degli scontri a Gerusalemme, alle prime luci dell’alba, circa 16 razzi sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza verso le regioni meridionali di Israele, atterrando in zone disabitate. Di questi, otto sono stati intercettati e colpiti dal sistema di difesa aereo israeliano Iron Dome. Secondo alcuni media, i razzi sono stati lanciati dal gruppo della Jihad islamica palestinese, ma le forze armate israeliane hanno ritenuto Hamas responsabile di tutti gli attacchi provenienti “dal territorio che governa”, riferisce “The Times of Israel”. Poco dopo il lancio dei razzi, l’aviazione israeliana ha colpito diversi siti nella Striscia di Gaza, due intorno alla città di Gaza e un altro nei pressi del campo profughi di Nuseirat. Secondo il portavoce delle Forze armate israeliane, Avichai Adraee, l’aviazione militare intendeva colpire “un sito di produzione di armi e un altro sito di produzione e stoccaggio di armi, entrambi del movimento palestinese Hamas”. Intanto, a seguito dello sgombero dei fedeli musulmani dal complesso di al Aqsa, decine di israeliani, a gruppi di 50, hanno visitato lo spazio antistante la moschea, sotto la protezione delle forze di polizia di Israele. Secondo l’emittente televisiva giordana “Al Mamlaka”, il gruppo estremista ebraico del Monte del tempio aveva lanciato appelli a visitare al Aqsa in occasione della Pasqua ebraica, offrendo una ricompensa di 20 mila shekel (circa 5.500 dollari) a coloro che fossero riusciti a sacrificare un agnello sulla Spianata delle Moschee. (segue) (Res)