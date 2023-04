Medio Oriente: sale la tensione tra Gaza e Gerusalemme dopo l’assalto alla moschea di Al Aqsa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto accaduto ha sollevato il timore di un’escalation più ampia. Nel 2021, scontri simili avevano innescato undici giorni di guerra tra Israele e Hamas. Intanto, le azioni di Israele hanno suscitato le reazioni di più parti, tra cui Tunisia, Algeria ed Egitto fino al Libano e all’Unione europea. “Queste pratiche criminali e brutali costituiscono una flagrante violazione dei luoghi santi e di tutte le leggi internazionali", ha affermato il ministero degli Esteri algerino. Dichiarazioni simili sono giunte anche da Rabat, che ha sottolineato "la necessità di rispettare lo status legale, religioso e storico di Al Quds (Gerusalemme) e dei luoghi santi e di evitare tutte le pratiche e le violazioni che rischiano di distruggere ogni possibilità di pace nella regione”. La Tunisia ritiene che "l'entità occupante sia responsabile della situazione nei Territori palestinesi occupati, visti i ripetuti attacchi ai luoghi sacri e le gravi violazioni dei diritti umani”, ha fatto sapere il ministero degli Esteri. L'Ue segue "con attenzione" quello che sta accadendo in Israele e nei territori palestinesi ed è "preoccupata per le recenti tensioni e la violenza viste durante la notte all'interno del complesso della moschea di Al-Aqsa", è quanto affermato dal portavoce della Commissione europea per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Peter Stano, nel corso della conferenza stampa giornaliera di Bruxelles. "Allo stesso tempo, condanniamo con la massima fermezza gli attacchi missilistici da parte di Gaza contro Israele. In questo momento, è estremamente importante preservare lo status quo storico del luogo sacro", ha continuato, invitando tutte le parti a esercitare la massima moderazione e ad astenersi da azioni che contribuiranno, o potrebbero contribuire, ad aumentare le tensioni già elevate, in particolare in questo periodo di festività religiose". Altri commenti a seguito delle tensioni di oggi sono giunti anche dagli Emirati Arabi Uniti, tra i Paesi firmatari degli Accordi di Abramo con Israele. “Gli Emirati Arabi Uniti sostengono il processo di pace con Israele” ha dichiarato il consigliere della presidenza degli Emirati, Anwar Gargash, su Twitter. "L'orientamento politico degli Emirati verso la stabilità e la prosperità dell'area si basa sulla necessità di adottare l'opzione della pace e dello sviluppo come scelta strategica e approccio ottimale verso un futuro prospero per i popoli della regione", ha aggiunto Gargash, considerando che il sostegno a questa soluzione arriva "per evitare l'escalation regionale e prestare attenzione alle opportunità di sviluppo e valorizzazione". (segue) (Res)