Medio Oriente: sale la tensione tra Gaza e Gerusalemme dopo l’assalto alla moschea di Al Aqsa (4)

- La Giordania, in coordinamento con i Territori palestinesi e l’Egitto, in qualità di presidente della 159esima sessione ordinaria del Consiglio della Lega araba a livello ministeriale, ha convocato una riunione di emergenza dei delegati permanenti, a seguito dell’incursione della polizia israeliana nella Moschea di al Aqsa. Secondo il comunicato diffuso dall’agenzia di stampa palestinese “Wafa” al termine della sessione straordinaria, il Consiglio della Lega degli Stati Arabi a livello di delegati permanenti ha invitato le Nazioni Unite, compreso il Consiglio di sicurezza, ad assumersi “le proprie responsabilità legali, morali e umanitarie nei confronti di quanto sta accadendo nei Territori palestinesi”, e “a fermare l'immediata aggressione da parte dell'occupazione israeliana contro la benedetta moschea di Al Aqsa, oltre a fornire protezione internazionale al popolo palestinese e preservare il suo diritto alla libertà di culto”. Il Consiglio ha qui condannato “i crimini commessi dalle forze di occupazione israeliane contro fedeli indifesi, che si sono intensificati in modo pericoloso negli ultimi giorni del mese benedetto del Ramadan”. Per la Lega, Israele, è “responsabile delle conseguenze di questi crimini e delle misure che minano la libertà di culto nei luoghi sacri islamici e cristiani nella città di Gerusalemme”. (Res)