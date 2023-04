Russia: aereo ultraleggero ucraino schiantato a Brjansk, arrestato il pilota

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo ultraleggero è precipitato nella regione di Brjansk, il pilota che ha cercato di fuggire è stato arrestato. Lo ha reso noto l'ufficio stampa del Servizio federale per la sicurezza della Russia. "L'aereo, per ragioni non specificate, si è schiantato nell'area del villaggio di Butovsk, nella regione di Brjansk. Il pilota (cittadino ucraino), che ha cercato di fuggire nel territorio ucraino, è stato arrestato con un abito di frontiera", si legge nel messaggio. E' stato avviato un procedimento, in base ai risultati del quale verrà presa una decisione procedurale. (Rum)