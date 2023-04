© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha convocato un incontro sulla vertenza Wartsila in modalità mista - in presenza presso la Sala Parlamentino del ministero e in videoconferenza - per il 18 aprile alle ore 14. L’incontro, secondo quanto si apprende da fonti sindacali, sarà presieduto dalla sottosegretaria Fausta Bergamotto. (Rin)