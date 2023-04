Ucraina: Zelensky, Polonia pronta ad aiutare a far tornare bambini deportati in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia è pronta ad aiutare l'Ucraina di ritornare i bambini ucraini che sono stati deportati in Russia. Ad affermarlo è stato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "I nostri fratelli polacchi sono pronti ad aiutare nella ricerca e nel ritorno dei bambini. Siamo grati per l'iniziativa congiunta della Polonia e della Commissione europea in merito a questo", ha affermato Zelensky nel corso di una conferenza stampa congiunta con il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki. (Kiu)