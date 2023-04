Georgia: Usa annunciano restrizioni al visto per quattro funzionari accusati di corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha annunciato nuove restrizioni all’emissione di visti nei confronti di quattro componenti del Consiglio per la giustizia della Georgia, alla luce del loro coinvolgimento in attività di corruzione. Lo ha confermato in una nota il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. “Mikhail Chinchaladze, Levan Murusidze, Irakli Shengelia e Valerian Tsertsvadze hanno sfruttato la propria posizione di presidente e componenti del Consiglio per minare lo stato di diritto e ostacolare il processo giudiziario in Georgia”, ha detto, aggiungendo che gli Stati Uniti continueranno a sostenere la democrazia e lo stato di diritto nel Paese caucasico. (Was)