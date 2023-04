Commercio: Confcommercio su desertificazione, bene attenzione Urso su problema centri storici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Bene l’intervento del ministro Urso che mette in risalto il problema della desertificazione commerciale delle nostre città proponendo misure strutturali di riqualificazione. Lo scrive Confcommercio in una nota. Il commercio di prossimità continua a ridursi facendo venir meno i servizi essenziali ai residenti che si trovano a vivere in centri storici sempre più a misura di turisti. Confcommercio – conclude la nota – si sta già impegnando concretamente, al fianco dei Sindaci e delle istituzioni locali, per la realizzazione di progetti finalizzati a riportare qualità e equilibrio nei nostri centri storici. In questa fase ci auguriamo che vengano usate, presto e tutte, le risorse contenute nel Pnrr per la rigenerazione urbana. (Rin)