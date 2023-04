Terremoto: il saluto delle istituzioni all'Aquila, città "esemplare" che "guarda avanti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una targa in onore delle vittime, una messa di ringraziamento, e una fiaccolata per ricordare - a 14 anni di distanza - la notte fra il 5 ed il 6 aprile del 2009, quando L'Aquila fu scossa da un terremoto di magnitudo 5.9 della scala Richter che la devasto'. Si è concluso cosi il primo giorno della memoria in città, in attesa delle celebrazioni che puntelleranno la giornata di domani. Per il sindaco, Pierluigi Biondi, l'Aquila ha vissuto oggi "la giornata del dolore ma anche della fiducia", con uno stimolo "ad andare avanti" e ricostruire un mondo "possibile". Il primo cittadino ha sottolineato come la città stia oggi "riconquistando pezzi di agibilità non solo fisica ma anche immateriale, culturale", come una città viva "in cui si affacciano giovani e riaprono attività commerciali" e dove la ricostruzione è arrivata "ad un punto avanzatissimo". E se in passato il comune "ha scontato qualche problema per norme che non ci consentivano di lavorare in modo celere", oggi "contiamo che questo ritardo possa essere colmato, anche grazie al Pnrr", ha concluso. (segue) (Rin)