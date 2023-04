Terremoto: il saluto delle istituzioni all'Aquila, città "esemplare" che "guarda avanti" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di lavoro da fare su "quello che manca" e di impegno per la ricostruzione ha parlato anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che arrivata alla chiesa delle Anime sante per partecipare alla messa in onore delle vittime del terremoto ha elogiato la risposta "resiliente" della città alla crisi e la sua capacità di reagire alle difficoltà. "È una città da cui c'è molto da imparare e anche per questo non potevamo mancare all'omaggio alle vittime", ha detto, ricordando che il suo governo ha messo a bilancio 70 milioni di euro per sostenere la ripresa del territorio, "un aiuto importante". Poco prima è stato il turno del presidente del Senatp, Ignazio La Russa, che insieme al sindaco Biondi ha inaugurato una targa al Parco della memoria e si è intrattenuto con alcuni familiari delle vittime. "Un gesto vale più di mille parole", ha detto ai giornalisti che gli chiedevano un commento. Alle 3:32 di questa notte, ora del terremoto, risuoneranno in città i 309 rintocchi della campana della chiesa, uno per ogni vittima del sisma. Per ricordarli, i loro nomi sono stati letti, uno dopo l'altro, alla conclusione della messa. (Rin)