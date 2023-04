Turismo: Santanchè incontra Assonautica, focus su economia del mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ha confermato la sua partecipazione alla cerimonia inaugurale del secondo Summit nazionale sull'Economia del Mare Blue Forum che si terrà a Gaeta dal 25 al 27 maggio. L'annuncio – riferisce una nota – è avvenuto nel corso di un incontro istituzionale, avvenuto questa mattina presso il ministero, con Giovanni Acampora, il presidente di Si.Camera e di Assonautica italiana, braccio operativo di Unioncamere sull'Economia del Mare. Il confronto è stata l'occasione per evidenziare la centralità del turismo nell'economia del mare e l'importante contributo che il sistema camerale italiano fornisce al settore e alle istituzioni, in termini di osservazione dei dati, definizione delle progettualità e raccordo tra gli stakeholder. "Sono certo - ha commentato il presidente Giovanni Acampora - che l'esperienza e la competenza del ministro Santanchè saranno fondamentali per rimettere al centro dello sviluppo economico nazionale il turismo e il mare". (Com)