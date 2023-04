Usa: fondatore di Cash App accoltellato a San Francisco, è morto stamattina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'imprenditore statunitense Bob Lee, fondatore del servizio per i pagamenti digitali Cash App, è morto stamattina dopo essere stato accoltellato a San Francisco, in California, nelle prime ore della giornata di ieri. Lo hanno confermato i suoi familiari, dopo che la polizia locale ha fatto sapere di essere intervenuta a seguito di un accoltellamento, senza però identificare la vittima e limitandosi a dire che un uomo di 43 anni è deceduto in ospedale. La morte di Lee è stata confermata su Facebook dal padre, Rick Lee. (Was)