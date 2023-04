Gas: Bandecchi (Ap), bene costi più bassi, puntare tutto su rinnovabili e idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vedere i costi di gas e luce tornare a cifre 'normali' ci fa ben sperare. Siamo di fronte a una buona notizia, a un cambio necessario per l'economia e le tasche degli italiani costretti negli ultimi mesi a pagare bollette sempre più alte". Lo afferma, in una nota, il coordinatore nazionale di Alternativa popolare, Stefano Bandecchi, commenta gli ultimi dati pubblicati da Arera. "Le previsioni fanno ben sperare ma ora è il momento di spingere sempre di più sulle energie rinnovabili e sulla filiera dell'idrogeno; abbiamo avuto la dimostrazione di quanto sia importante per il nostro Paese diversificare l'approvvigionamento energetico, non possiamo permetterci ulteriore dipendenza da altre nazioni", continua Bandecchi, per il quale "occorre, inoltre, concentrarsi sull'idrogeno verde, soprattutto, perché utile per qualsiasi utilizzo, da quello industriale a quello della vita quotidiana dei cittadini; un passaggio necessario tanto all'economia quanto alle tematiche ambientali: con maggiori investimenti sull'idrogeno sarà più rapida la conversione green che ci chiede l'Europa, tanto da metterci al pari con molti altri Paesi Ue ed extra Ue". (Com)