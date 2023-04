Germania: Covid, il ministro della Salute Lauterbach annuncia la fine della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute tedesco, Karl Lauterbach, ha annunciato la fine della pandemia di Covid-19 in Germania. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'esponente del governo federale ha dichiarato: “Abbiamo superato la pandemia con successo e anche con un bilancio positivo”. Per Lauterbach, se si osservano lo stato delle varianti del coronavirus in circolazione, delle vaccinazioni e dei casi clinici che si continuano a verificarsi, si può affermare che la pandemia è giunta al termine in Germania. L'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) ha aggiunto di poter comprendere l'interesse della popolazione a conoscere ciò che non ha funzionato nella gestione dell'emergenza sanitaria. Allo stesso tempo, Lauterbach ha evidenziato che la strategia generale è stata efficace, “soltanto perché i ragionevoli e quanti sono stati pronti ad aiutare hanno superato le sfide”. Tuttavia, per il ministro della Salute tedesco, “guardando in retrospettiva qualcosa si poteva fare diversamente”. Al riguardo, l'esponente del governo federale ha osservato: “Penso che le lunghe chiusure delle scuole non fossero necessarie”. (Geb)