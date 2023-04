Cina: l'ambasciatore all'Ue sconfessa Xi, le nostre relazioni con la Russia non sono “senza limiti”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra la Cina e la Russia non sono “senza limiti”, come dichiarato dai rispettivi presidenti Xi Jinping e Vladimir Putin: quella è “solo retorica”. Lo ha dichiarato l’ambasciatore cinese in Unione europea, Fu Cong, in un’intervista pubblicata dal “New York Times” nelle stesse ore in cui si trovano a Pechino il capo dello Stato francese, Emmanuel Macron, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Secondo il diplomatico, gli osservatori internazionali hanno “deliberatamente male interpretato” la portata delle relazioni sino-russe dopo la visita di Xi a Mosca di tre settimane fa. La Cina, ha osservato Fu, non ha preso le parti della Russia nella guerra in Ucraina: non ha fornito assistenza militare a Mosca, né ha riconosciuto l’annessione dei territori ucraini occupati dalle forze russe. Pechino non ha condannato l’invasione, ha spiegato l’ambasciatore, perché ha capito le ragioni della Russia a fronte dell’accerchiamento della Nato e perché il suo governo ritiene che “le cause alla radice siano più complicate” di quanto non ammettano i leader occidentali. Secondo Fu, il fatto che Xi non abbia ancora chiamato l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky “non ha grande importanza”. Il presidente cinese, ha spiegato, “è molto occupato” e vi sono già “frequenti contatti a livelli inferiori tra i due Paesi”. L’ambasciatore cinese a Bruxelles, in ogni caso, ha escluso che la Cina possa fornire armi alla Russia da utilizzare in Ucraina, ipotesi più volte avanzata dagli Stati Uniti attraverso il segretario di Stato Antony Blinken. Quelle del capo della diplomazia Usa, ha detto Fu, sono “menzogne”. (segue) (Cip)