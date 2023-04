Cina: l'ambasciatore all'Ue sconfessa Xi, le nostre relazioni con la Russia non sono “senza limiti” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ue, secondo il diplomatico, non ha ancora formulato una politica “coerente” verso la Cina. Fu si è detto d’accordo con von der Leyen quando la leader europea afferma che il blocco dovrebbe “ridurre i rischi” nelle relazioni tra le due parti, piuttosto che “disaccoppiare” le economie. “Credo sia un messaggio positivo, dobbiamo riconoscerglielo”. A questo proposito, ha aggiunto Fu, il viaggio di questa settimana di von der Leyen e Macron può costituire un’opportunità per ricalibrare le relazioni dalla base. L’Europa, però, deve “sviluppare le proprie politiche e una maggiore autonomia strategica” dagli Stati Uniti, che tentano “ingiustamente di contenere la crescita della Cina sotto il pretesto delle ragioni di sicurezza”. “L’Europa vuole essere un grande centro di potere nel mondo, indipendente, come gli Stati Uniti e la Cina. E allora perché deve ascoltare sempre gli Usa?”, ha quindi domandato Fu. (Cip)