Usa: governo verso nuove limitazioni ad emissioni inquinanti delle centrali elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale degli Stati Uniti intende imporre nuovi limiti alle emissioni di sostanze inquinanti come il mercurio da parte delle centrali elettriche alimentate con carbone o petrolio. L’Agenzia statunitense per la protezione dell’ambiente (Epa) ha proposto la nuova norma per ridurre la presenza di sostanze inquinanti nell’aria ed esortare le aziende ad avviare un processo di transizione da carbone a fonti energetiche più sostenibili, come il solare o l’eolico, per la produzione di elettricità. In una nota, l’agenzia ha spiegato che il mercurio derivante dall’attività delle centrali termoelettriche rappresenta un rischio per la salute dei cittadini. Le nuove regole consentiranno di ridurne le emissioni fino al 70 per cento, riducendo anche la presenza di sostanze inquinanti come il nichel o l’arsenico. “Le nuove tecnologie consentono di ridurre le emissioni ad un costo ragionevole, a beneficio del pianeta e della salute dei cittadini”, ha affermato l’amministratore dell’agenzia, Michael Regan. (Was)