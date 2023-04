Energia: Brasile-Paraguay, ministro Esteri Vieira incontra direttore centrale idroelettrica Itaipu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Subito dopo le celebrazioni per il 50mo anniversario della firma del Trattato di Itaipu, il prossimo 26 aprile, Brasile e Paraguay apriranno il negoziato per la revisione del trattato sull'uso e la divisione degli oneri relativi alla centrale idroelettrica sul fiume Paranà, al confine tra i due Paesi, in scadenza il prossimo maggio. L'impianto idroelettrico è stato costruito in collaborazione tra le dittature militari brasiliana e paraguaiana negli anni '70. L'energia prodotta è divisa al 50 per cento per ciascun Paese perché il fiume Paraná è al confine tra i due Paesi. Il Paraguay, il cui fabbisogno è di molto inferiore a quello del Brasile, vende l'energia in eccesso al Brasile. Questo accordo però scade nel 2023. A maggio del 2020 il trattato era stato parzialmente rivisto per volere del governo Bolsonaro, in particolare quanto all'allegato C che garantiva fino al 2022 prezzi molto più bassi per l'approvvigionamento di energia per Assunzione. La revisione ha livellato i prezzi per entrambi i Paesi causando un aumento di oltre il 30 per cento della spesa per la corrente elettrica per gli utenti del Paraguay. (segue) (Brb)