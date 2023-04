Energia: Cambini a 'Nova' mette in guardia su scelte transizione e rivendica ruolo Politecnico di Torino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sfida energetica va affrontata guardando a più soluzioni senza focalizzarsi soltanto sull'elettrico. E in questa, come in altre scelte, il ruolo del Politecnico di Torino può essere importante grazie alle competenze tecniche offerte dall'Ateneo. Sono questi i due principali messaggi lanciati da Carlo Cambini, professore ordinario di Economia industriale del Politecnico di Torino ed ex consulente di governo durante la presidenza di Mario Draghi nella sua intervista ad 'Agenzia Nova'. "Chiaramente è una decisione che capisco quella presa dall'Unione Europea sull'elettrico. L’ottica è accelerare la transizione ecologica e ridurre l’uso di petrolio, per ridurre le immissioni inquinanti complessive - ha sottolineato Cambini -. Il tema però è che probabilmente i tempi possono essere eccessivamente stretti in un paese come il nostro, dove l’automotive è uno dei settori trainanti principali. La mia perplessità è che noi nel 2023 abbiamo preso una decisione nella quale la tecnologia è stata definita oggi per quella che sarà nel 2035, mentre è possibile che ci siano cambiamenti e nuove possibili soluzioni. Ad esempio i carburanti di origine vegetale che potrebbero essere comparabili". (segue) (Rpi)