Energia: Cambini a 'Nova' mette in guardia su scelte transizione e rivendica ruolo Politecnico di Torino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ed è proprio all'interno del Politecnico di Torino che si stanno studiando alcune di queste alternative: "l Politecnico di Torino ha le conoscenze ingegneristiche, ad esempio anche in aree economiche, che risultano centrali per la messa a terra degli investimenti legati all'energia, ai trasporti e al digitale. Ad esempio per i trasporti a media-lunga percorrenza secondo gli studi l’uso delle batterie elettriche è rischioso e come Politecnico stiamo collaborando con Eni sul Jet Fuel per il settore navale e l'aviazione - ha sottolineato Cambini -. Sui carburanti alternativi mi preme sottolineare che, assieme ad alcuni colleghi del Politecnico, abbiamo un piccolo progetto con il ministero dei Trasporti per studiare una roadmap di implementazione, di realizzazione della parte infrastrutturale e per incentivare l’utilizzo effettivo di questi nuovi sistemi". Cambini ha infine sottolineato come le due transizioni, digitale e ambientale, vadano di pari passo: "Tutte le nuove transizioni, digitale e ecologica, sono fortemente interrelate l’una con l’altra. Basti ad esempio pensare che il passaggio dalle connessioni attuali alla fibra porterà un risparmio energetico e ad un risparmio di emissioni di Co2. L'obiettivo è quello di perseguire entrambe le transizioni che sono fondamentali per il nostro paese", ha concluso. (Rpi)