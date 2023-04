Russia-Bielorussia: Lukashenko giunto a Mosca in visita ufficiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader bielorusso è giunto a Mosca in visita ufficiale. A renderlo noto l'ufficio stampa del capo dello Stato bielorusso. Lukashenko terrà un incontro bilaterale con il presidente russo, Vladimir Putin, e in agenda saranno le relazioni bielorusso-russe, in particolare la sostituzione delle importazioni, l'approfondimento della cooperazione, lo sviluppo di industrie ad alta tecnologia, nonché la situazione internazionale e le misure di sicurezza adottate. Domani Lukashenko parteciperà alla riunione del Consiglio superiore dello Stato dell'Unione di Bielorussia e Russia. I partecipanti all'evento esamineranno l'attuazione dei programmi congiunti dell'Unione. (Rum)