Imprese: Hamende (Terna), 46 per cento di riduzione Co2 al 2030 con piano Sbt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In linea con gli scopi della sostenibilità Terna "ha adottato un nuovo Science Based Target (Sbt) con cui si impegna a tagliare del 46 per cento al 2030 le proprie emissioni di Co2 rispetto al 2019, migliorando il precedente obiettivo che prevedeva una riduzione delle emissioni climalteranti di circa il 30 per cento". Lo ha detto afferma Chantal Hamende, Responsabile Piani, Progetti e Reporting ESG di Terna, intervenendo durante l'evento "Ey Sustainability Summit 2023", in corso oggi a Milano. Terna ha previsto nell'aggiornamento del Piano Industriale 2021-2025 'Driving Energy' "circa 10 miliardi di euro complessivi di investimenti" che sono considerati "per loro natura sostenibili per il 99 per cento in base al criterio di eleggibilità introdotto dalla Tassonomia Europea". Gli interventi del Gruppo si muovono "verso la decarbonizzazione e sono finalizzati allo sviluppo delle fonti rinnovabili" ha concluso la Responsabile Piani, Progetti e Reporting Esg di Terna. (Rem)