Turchia-Iraq: Ankara sospende i voli diretti e provenienti da Sulaymaniyah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del ministero degli Esteri della Turchia, Tango Bilgic, ha dichiarato che il suo Paese ha chiuso il proprio spazio aereo ai voli diretti e provenienti da Sulaymaniyah, nella regione autonoma del Kurdistan iracheno, a causa dell'escalation dell'attività del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). Secondo l'agenzia di stampa turca "Anadolu", Bilgic ha spiegato che la cancellazione dei voli è "entrata in vigore il 3 aprile e si prevede che continuerà fino al 3 luglio prossimo", indicando che questa data potrà subire cambiamenti in base a una valutazione attenta degli sviluppi futuri. Le autorità dell'Iraq e della regione del Kurdistan iracheno non hanno rilasciato alcun commento immediato sulla decisione di Ankara di chiudere il proprio spazio aereo. La Turchia classifica il Pkk come organizzazione "terroristica" e lo accusa di aver ucciso più di 40.000 persone dal 1984. (Tua)