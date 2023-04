© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio è divampato poco dopo le 15 di oggi in un appartamento al civico 7 in via Porto innocenziano ad Anzio. Il rogo ha mantenuto dimensioni limitate grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco accorsi sul posto in tempi brevi, con una squadra di pompieri e l’autoscala da Pomezia. Si ignorano, al momento, le cause dell’innesco.(Rer)