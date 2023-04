Spagna: ministro Esteri Albares, candidatura Sanchez a guida Nato sono "speculazioni insensate"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri spagnolo, Jose Manuel Albares, ha definito "speculazioni insensate" le indiscrezioni secondo cui il presidente del governo, Pedro Sanchez, sarebbe candidato alla guida della Nato per succedere a Jens Stoltenberg. In alcune dichiarazioni alla stampa dopo la riunione dei ministri degli Esteri alleati, Albares ha escluso categoricamente che Sanchez possa diventare il capo politico della Nato, dopo aver sottolineato che "esaurirà la legislatura, correrà come candidato del Partito socialista operaio spagnolo e vincerà di nuovo le elezioni". "Qualsiasi altro scenario è una speculazione che definirei del tutto stravagante", ha ribadito Albares, precisando che la questione della successione del segretario generale della Nato non è stata affrontata nel corso dell'incontro con i suoi omologhi alleati. (Spm)