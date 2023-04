Serbia: ministro Economia, Russia ha commesso aggressione contro Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha commesso un'aggressione contro l'Ucraina. Lo ha affermato il ministro serbo dell'Economia, Rade Basta, nell'incontro di oggi a Belgrado con i parlamentari ucraini Igor Koputin, Ihor Herasymenko, nonché Fedir Venislavsky, rappresentante del presidente dell'Ucraina in Parlamento e membro del Comitato supremo del governo per la sicurezza nazionale e la Difesa. Lo riporta la stampa locale. "Consentitemi di esprimere il mio profondo rammarico per la situazione e la guerra in Ucraina. Abbiamo una posizione chiara e inequivocabile su questo tema secondo cui un attacco a uno Stato sovrano è una grave violazione del diritto internazionale", ha detto Basta. Il ministro serbo ha quindi sottolineato di sperare che la guerra finisca il prima possibile, "principalmente per il bene dell'Ucraina, ma anche per il bene dell'Europa e del mondo intero" e ha aggiunto che la Serbia "vuole migliorare la cooperazione economica con l'Ucraina" e "partecipare alla ricostruzione dell'economia ucraina". (Seb)