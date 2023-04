Germania: il governo approva la riforma per il potenziamento dell'Antitrust

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco ha approvato la riforma dell'Ufficio federale per i cartelli (Bkarta), volta a potenziare quella che è l'autorità antitrust della Germania. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'obiettivo è dotare il Bkarta di più “mordente” e rafforzare la tutela dei consumatori dai prezzi eccessivi. A tal fine, il ministro dell'Economia e della Protezione del clima, Robert Habeck, ha elaborato una modifica alla legge sulla concorrenza, che oggi l'esecutivo federale ha approvato. In questo modo, il Bkarta ottiene “maggiori diritti di intervento”. Per Habeck, ciò serve a “garantire che i prezzi non vengano mantenuti artificialmente alti”. La riforma dovrebbe facilitare l'eliminazione delle perturbazioni della concorrenza nell'interesse dei consumatori. In questa prospettiva, gli strumenti di intervento della normativa antitrust dovrebbero essere “affilati” dove la struttura del mercato ostacola la competizione, ad esempio perché i fornitori scarseggiano e si possono osservare regolarmente sviluppi paralleli dei prezzi a scapito dei consumatori. Il fattore scatenante della riforma è stata l'esplosione dei prezzi dei carburanti nel 2022, causata dalla crisi dell'energia e aggravata dalla guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina. Allora, si osservò che, mentre i prezzi del petrolio scendevano, i prezzi della benzina non diminuivano nella stessa misura. A oggi, il Bkarta può intervenire in caso di violazioni della normativa antitrust. Con la riforma, l'Ufficio federale per i cartelli potrà agire anche in caso di “disturbi” della concorrenza significativi e continuativi. (segue) (Geb)