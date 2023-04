Germania: il governo approva la riforma per il potenziamento dell'Antitrust (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, il Bkarta verrà messo in grado di ordinare varie misure, allo scopo di facilitare l'accesso al mercato e fermare le tendenze alla concentrazione. Come “ultima risorsa”, le aziende dovrebbero poter essere disaggregate in “casi estremi”. Per il ministro della Giustizia, Marco Buschmann, questa è una “spada affilata” da impiegare in condizioni nettamente limitate. Secondo Habeck, il Bkarta potrà poi “scremare” in maniera più facile i “profitti acquisiti illegalmente” in caso di violazioni delle norme sulla concorrenza. Per il ministro dell'Economia e della Protezione del clima, i nuovi strumenti di intervento non dovrebbero riguardare società dalla particolare forza innovativa, come l'azienda per le biotecnologie BioNTech che ha sviluppato il vaccino contro il Covid-19 con il gruppo farmaceutico statunitense Pfizer. (Geb)