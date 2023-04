Fvg: comune Trieste, evento guida sicura per sensibilizzare 300 studenti delle superiori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiama Triesteguidasicura l’evento sulla sicurezza stradale organizzato dalla Polizia Locale di Trieste per sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori sui rischi dell’assunzione di alcol e droga quando ci si mette alla guida. Il progetto, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, ha riunito oggi al Magazzino 28 in Porto Vecchio oltre 300 studenti delle scuole della città, per parlare di prevenzione e contrasto agli incidenti stradali causati dalla guida in stato di alterazione psicofisica alcol e droga. “I dati impongono a chi rappresenta le istituzioni di cercare di fare il massimo per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini, soprattutto ai cittadini giovani e giovanissimi”, ha detto l'assessore comunale alla Polizia locale e alla Sicurezza, Maurizio De Blasio, convinto che sia importante prevedere “accanto alle sanzioni, al contrasto e alla prevenzione, il momento educativo e formativo”. (Rin)