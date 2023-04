Montenegro: Djukanovic, Serbia vuole governare Balcani occidentali come fa Russia in sua regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Djukanovic si è infine detto "scettico" sulla firma in tempi brevi di un accordo tra Belgrado e Pristina per la normalizzazione delle relazioni. "La Serbia non accetta che il Kosovo sia indipendente, sta cercando in tutti i modi di riportare le cose all'inizio e di dimostrare che il Kosovo deve stare in Serbia. È una politica di revisionismo, come la politica di Putin per ripristinare l'Unione Sovietica. Purtroppo la Serbia ha perso il Kosovo", ha affermato il presidente montenegrino. (Seb)